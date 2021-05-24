صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

الفورمولا

فشلت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية في انتزاع صمولة إطار سيارة متسابقها فالتيري بوتاس ، واحتاجت الرجوع إلي المصنع وهذه المشكلة مشكلة شائعة وحدثت من قبل خلال سباق جائزة موناكو الكبرى.

فالتيري بوتاس انتقل الي المركز الثاني بفارق خمس ثوان خلف ماكس فيرشتابن متصدر المركز الاول ، عندما دخل الصيانة لتغيير إطارات سيارته.

و لم يتمكن فريق مرسيدس من إزالة اطار السيارة الأمامي مما اضطره للتأخير داخل منصة الصيانة وبالرغم من جهود الفريق التي باءت بالفشل .

سيارة فالتيري بوتاس كانت ملتحمة بمحور العجلة، لذا بقيت ملتصقة بشدة في مكانها و لم يطبق مسدس الإطار جيداً على الصمولة، حينها يمكن أن يزاح ويسبب ضغطاً كبيراً عليها و عندما يحدث ذلك فإن الصمولة تصبح صعبة الإزالة كما صرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس .

و فشل الفريق في ازالتها داخل الصيانة مما تطلب عودتها الي المصنع مما اضطر بوتاس للانسحاب و خسارة منصة تتويج في موناكو، ما سمح لفريق ريد بُل بالتقدم إلى صدارة بطولة المصنّعين بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد اكتفاء لويس هاميلتون بالمركز السابع.

و اضاف وولف أن الميكانيكي المسؤول هو أحد أفضل أفراد طاقم عملنا والأفضل في عمله والأكثر لياقة بدنية للتعامل مع السرعة المطلوبة ضمن وقفة الصيانة.

واختتم حديثه قائلا : لذا هناك على الدوام عوامل متعددة وليس مجرد خطأ شخص واحد، بل هناك عدة أسباب وراء ما حدث.