أبطال وادى دجلة يستعدون لخوض بطولات دولية خلال شهر يونيو

تنس و جودو و خماسي و جمباز

يمثل عدد من لاعبى وادى دجلة المنتخب القومي المصري في بطولات ومنافسات دولية خلال شهر يونيو المقبل، وسط آمال بحصد المراكز الأولى ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم الشباب باعتبارهم محور أساسي برؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وترعى أندية وادى دجلة اللاعب محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر وبطل الجودو الأوليمبي والمصنف الـ15 على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للجودو في منافسات وزن الـ66 كجم، ببطولة العالم للجودو التي تقام بالمجر في الفترة من 6 إلى 13 يونيو، ويسعى "عبد الموجود" لاستكمال مسيرة الإنجازات في حصد الميداليات للمنتخب القومي للجودو، بعدما حقق ذهبية بطولة أفريقيا للجودو والتي عقدت خلال شهر يناير الماضي بمدغشقر.

وفي نفس الفترة، يخوض لاعب إسلام حامد بطولة العالم للخماسي الحديث في مصر والتي ستقام في الفترة من 8 الى 14 يونيو، والذي يسعى لإضافة ميدالية ذهبية جديدة لدولاب بطولاته والذي يضم بطولة إفريقيا مرتين، ذهبية بطولة عالم للفرق مرة، ذهبية بطولة العالم تتابع مرتين، ذهبية بطولة العالم العسكرية 4 مرات، ذهبية دورة الألعاب العسكرية مرتين، الخامس على العالم 2017 كبار، ثامن على العالم ببطولة العالم 2019 للكبار، ذهبية منافسات الزوجي المختلط مع هايدي عادل ببطولة كأس العالم رقم (1)2020.

أما في بطولة التنس، يستعد الدجلاوي محمد صفوت، المصنف 163 عالميًا والأول عربيًا وأفريقيًا للمشاركة في تصفيات بطولة رولان جروس للتنس والمؤهلة لبطولة رولان جروس، والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الفرنسية، في 24 من الشهر الجاري.

كما حصل لاعب وادى دجلة محمد ناصر على المركز الاول ببطولة التنس المغلقة والتى تأهل من خلالها للانضمام لقائمة منتخب مصر المشارك فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 14 سنة.

وفي نفس السياق حصدت بطلات وادي دجلة للجمباز الفني تحت 9 سنوات على 7 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية، والتي أقيمت في 19 مايو الجاري، والمنظمة من الاتحاد المصري للجمباز، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية.

ولقد قرر الاتحاد المصري للتنس تعيين الكابتن عمر هدايت، المدير الفني لفريق التنس بأندية وادى دجلة، كمدير فني للمنتخب الوطني للناشئات لمشارك فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 14 و 16 سنة.

ويعد نادي وادى دجلة، ضمن أكبر الأندية من حيث عدد اللاعبين الذين يمثلون مصر في مختلف الألعاب الرياضية بإجمالي لاعبين محترفين وصاعدين يتجاوز 72 لاعباً في أكثر من 20 لاعبة يحتل بعضهم تصنيف متقدم في الرياضات المختلفة مثل الاسكواش، التنس، الجمباز، القدرات الخاصة، التايكوندو، والشطرنج، والجودو والانزلاق الفني والسرعة