موجز السوشيال ميديا .إيمي طلعت زكريا تطالب بوقف تصوير جنازات المشاهير .. ناهد السباعي تتذكر والدها بكلمات حزينة... شاهد محمد رمضان برفقة زوجته وأولاده
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:
من كواليس عملها الجديد.. شاهد أحدث ظهور لـ سينتيا خليفة عبر انستجرام
شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة
كل سنة وأنتم معايا.. شاهد محمد رمضان برفقة زوجته وأولاده
ضحكات لا تنسي وملامح لا تغيب.. ناهد السباعي تتذكر والدها بكلمات حزينة