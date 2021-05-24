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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحثًا عن الماء.. ناسا ترسل أول إمراة على سطح القمر في هذا الموعد

صدى البلد

كشفت وكالة ناسا عن خطط لإرسال مركبة فضائية إلى القمر في عام 2023 لاستكشاف مواقع الهبوط المحتملة لمهمة "أرتميس" المأهولة بعد عام وإيجاد مصادر لـ الماء على سطح القمر.

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال المركبة الجوالة التي تبلغ تكلفتها 433.5 مليون دولار ، المسماة VIPER ، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر ، حيث ستبحث عن الجليد المائي والموارد الأخرى التي يمكن أن يحصدها البشر واستكشاف التضاريس لطاقم مستقبلي.

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من المتوقع أن تهبط أول امرأة والرجل التالي في نفس المنطقة في عام 2024 كجزء من مهمة أرتميس ، وهي أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ستكون VIPER أول مركبة متجولة مزودة بمصابيح أمامية على سطح القمر ، مما يساعدها على استكشاف مناطق القمر التي كانت في ظلام دامس لمليارات السنين.

ستقضي السيارة ذات حجم عربة الجولف ثلاثة أيام قمرية على السطح ، أو حوالي 100 يوم أرضي ، تتعامل مع تضاريس غير معروفة ودرجات حرارة متفاوتة بمقدار 500 فهرنهايت.

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تعد العربة الجوالة جزءًا من مهمة أرتميس الأوسع نطاقًا والتي تهدف إلى جعل استكشاف القمر مستدامًا ، بدلاً من سلسلة من الرحلات لمرة واحدة مثل بعثات أبولو.

كما  تستكشف العربة الجوالة التي بحجم عربة الجولف المناطق التي لم تشهد ضوء الشمس منذ مليارات السنين وهي من أبرد المناطق في النظام الشمسي.

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