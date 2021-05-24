40 إصدارا لـ «أكاديمية الشعر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

سلطان العميمي:

قال الكاتب والباحث سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن أكاديمية الشعر تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته 30 من خلال عدد كبير من الإصدارات من بينها 40 إصداراً جديداً في مختلف التخصصات ومجالات الشعر والثقافة الشعبية والدراسات، والتي يرتبط بعضها بدولة الإمارات العربية وبعضها الآخر مرتبط بالخليج العربي والعالم العربي، كما تقدم الأكاديمية تقدم مجموعة من الفعاليات المرتبطة بمشاركتها تتضمن أمسيات شعرية وحفلات تواقيع لعدد من الإصدارات الجديدة.

وأكد “العميمي”، أن المشاركة هذا العام تأتي استمرارًا للمشاركات السابقة في المعرض، حيث تحرص أكاديمية الشعر على التواجد في هذا المعرض الذي يمثل سنوياً محفلاً ثقافياً مهماً للقراء في العالم العربي، ولدور النشر العربية والمحلية.

وأشار إلى أن الدورة 30 تأتي في ظل ظروف صعبة جداً يمر بها العالم، ولا شك أن هذه الظروف مرتبطة بجائحة كوفيد – 19، والتي أثرت على قطاع النشر وصناعة الكتاب، بشكل كبير وواضح، لكن هذا مثل تحدي كبير لدولة الإمارات ولإدارة المعرض، ولقد كانوا على قدر هذا التحدي من إقامته في مثل هذه الظروف، ووسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة، وهناك حرص واضح على توفير أكبر قدر ممكن من السلامة للجميع، عبر توفير مركز للفحص الطبي، وعن طريق متطلبات دخول المعرض سواء من خلال شرط التطعيم وإجراء فحص كوفيد ضمن مدة 48 ساعة للدخول، والتباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توفر حالة من الأمان للناشرين والزوار.

وثمن مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي الدعم الذي قدمه المعرض من خلال إعفاء دور النشر من رسوم المشاركة، والذي مثل دعماً كبيراً لدور النشر والقارئ والزائر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها السابقة وفق الإجراءات الاحترازية الكافية، إذ يشكل ذلك نجاح كبير يحسب لدولة الإمارات بشكل عام.

يشار إلى أن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تشارك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، التي تقام بين الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، من خلال أنشطة متنوعة وطرحها لمجموعة من الإصدارات الجديدة.

وتشمل أنشطة الأكاديمية تواقيع كتب وإصدارات عبر منصة التواقيع في المعرض، حيث سيم يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري توقيع كتاب "أعلام الشعر الشعبي (3 أجزاء)" لمؤلفه الدكتور راشد المزروعي في تمام الساعة 6.30 مساءً، أما يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري فسيتم توقيع كتاب "مختصر تاريخ الظفرة " لمؤلفه علي الكندي في تمام الساعة الثانية مساءً، و"الصاديات" للكاتبة سليمة المزروعي في تمام الساعة الثالثة مساءً، و"ألمس الريح" للكاتب مصعب بيروتية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً،ً إلى جانب عدد آخر من الكتب التي صدرت بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وأدبية منها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي سيشهد جناحه توقيع المجموعة الشعرية "لا على التعيين " وهي من إصدارات أكاديمية الشعر للمؤلف محمد عبدالرحيم العمادي

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كما ستعرض الأكاديمية في جناحها مجموعة من العناوين الصادرة مؤخرا، منها: “معجم الغاف في دولة الإمارات/ طبعة ثانية” لمؤلفه سلطان العميمي، “الموسوعة العلمية للشعر النبطي” الأجزاء من 8_13، لمؤلفها الدكتور غسان الحسن، “الأغنية الإماراتية نشأتها وتطورها مرحلة ما بعد التأسيس/ الجزء الثاني” لمؤلفه مؤيد الشيباني، “أبيات شعبية من مرويات الذاكرة النسائية في الإمارات” لفاطمة الهاشمي، “ديوان ابن سليمان للشاعر سيف بن حمد الشامسي” و”ديوان العصري للشاعر راشد بن غانم العصري” جمع وإعداد وتحقيق سيف بن حمد الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي، “معجم موسوعي للمصطلحات الأنتروبولوجية – المجلد الثاني” للدكتور عبدالملك مرتاض، “شفرات النص” للدكتور صلاح فضل، “ترجمة الشعر في العصر الحديث” للدكتورة نيفين طينة، وغيرها من العناوين الشعرية والأدبية.