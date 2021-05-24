الخارجية الأمريكية : مصر لها دور في تقديم المساعدات إلى غزة.. و واشنطن ملتزمة بحل الدولتين

أشادت بجهود القاهرة في وقف إطلاق النار

كتب: شيماء مصطفى

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة قادته مصر، مثمنا الجهود المصرية لحل الأزمة.

ووفقًا لقناة "العربية"، أكد المسؤول الأمريكي أن جهود الولايات المتحدة ستنصب على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تنفيذ إعادة إعمار غزة سيكون من خلال الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لضمان وصولها للشعب هناك، موضحا أنه من المبكر دعوة الأطراف إلى واشنطن لإحياء عملية السلام.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن مصر لها دور في تقديم المساعدات إلى غزة، مستطردا أن واشنطن ملتزمة بمبدأ حل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية ولا تراجع عن ذلك.

زيارة بلينكن

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول الأمريكي أن مهمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالشرق الأوسط هي الاستماع إلى آراء دول المنطقة والحرص على استمرار وقف النار بين إسرائيل وغزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلينكن سيركز في لقاءاته على أهمية صمود وقف النار وإيجاد سبل لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أننوني بلينكن، زيارة للقاهرة، ضمن جولة له، بمنطقة الشرق الأوسط من المقرر أن تبدأ اليوم، وتشمل أيضا فلسطين وإسرائيل والأردن، وذلك بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بلينكن، في تغريدة له حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه سوف يسافر إلى الدول الأربع للقاء الأطراف لدعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار.

