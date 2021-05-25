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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات|أبوظبي الأول العقارية تستكمل ربط 90% من عقاراتها بنظام "حصنتك"

أنظمة الحرائق
أنظمة الحرائق

استكملت شركة أبوظبي الأول العقارية، مزود الخدمات العقارية المتكاملة، ربط أكثر من 90% من عقاراتها بنظام "حصنتك" للمباني والمنشآت التجارية لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الناجمة عن الحرائق و الحفاظ على استدامة وسلامة المباني في الدولة مما يضمن أعلى مستويات الحماية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية الرسمية " وام" أن نظام "حصنتك" يعتبر من المبادرات الاستراتيجية بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لنظم البيانات الشركة في إدارة تقنية المعلومات، صُممت المبادرة بهدف تعزيز كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لأجهزة انذار الحريق والطوارئ واختصار أوقات الاستجابة لكافة الحالات الطارئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام يعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

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ويعد نظام حصنتك للمباني الوحيد في الدولة الذي يوفر هذا القدر من المعلومات عن كفاءة أنظمة الأمن والسلامة في المباني المربوطة بالنظام على مدار الساعة.

 

وقال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت تعتبر "حصنتك" من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم، حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في مساعدة شركات رائدة مثل أبوظبي الأول العقارية لضمان سلامة مبانيها. ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع مالكي العقارات من الشركات التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول. 

وعملت أبوظبي الأول العقارية بجد وكفاءة لربط أكثر من 90% من محفظتها بنظام ’حصنتك‘ الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومفضلة للسكان.

وسيواصل نظام ’حصنتك‘ العمل على مدار الساعة لحماية الأبنية المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة السكان من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة وبناء المدن الذكية المستدامة لتحسين جودة الحياة للسكان والأجيال القادمة.

 

نظام حصنتك 


من جهته، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية إن ربط الغالبية العظمى من عقاراتنا بنظام "حصنتك"، يتيح لنا المضي قدماً في تطوير جيل جديد من حلول الحماية من الحرائق التي تضمن سلامة وأمان السكان وكوادر الدفاع المدني على حد سواء. 

وأضاف أنه نظراً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الأول العقارية على مستوى دولة الإمارات ، نحرص دائماً على تزويد العملاء بأفضل وأرقى الخدمات على الإطلاق، وهو ما يتجسد في هذه المبادرة السبّاقة التي تدعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى جعل الإمارات من بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً على الإطلاق".

أبوظبي الامارات اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال حصنتك الحرائق

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