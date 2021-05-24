إحالة 8 موظفين للتحقيق تركوا العمل وغابوا بدون عذر في المنيا

أحال الدكتور رجب القياتى نائب رئيس مدينة المنيا 8 موظفين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون عذر، منهم 5 موظفين غياب بدون عذر و3 ترك عمل.

وأكد على المتابعات المستمرة للتأكد من الالتزام بمهام الوظيفة وإحالة المقصرين للتحقيق لرفع كفاءة العمل بكافة الأقسام والإدارات لتقديم خدمات تليق بالمواطن وتنال رضاه.



جاء ذلك خلال جولة بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لمتابعة سير العمل.



وفي سياق متصل تزين كورنيش النيل بالمنيا في الساعات الأولى للافتتاح بعد تجديدة لاستقبال المواطنين حيث افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، عددا من الأعمال المنتهية بتطوير كورنيش النيل، استعداداً لاستقبال المواطنين، والذي يعد متنفس أساسي للمواطنين من أبناء المحافظة.

وذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد المحافظ أعمال التطوير المنتهية، وجاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين ، لافتاً إلي أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظ، والذي يأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

وأعلن محافظ المنيا إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءا من اليوم الاثنين، من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري ، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لإستقبال المواطنين.

وكلف المحافظ (مديرية الصحة / مديرية الطب البيطري) بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية على أن تبدأ أعمال التطهير اعتبارا من غداً الأحد، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية للمواطنين مرتادي الكورنيش لحثهم على أهمية ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ستقوم بتكليف أحد المختصين بالوحدة المحلية للقيام بمهام مدير الكورنيش وتكليف عدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله ، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

وأكد محافظ المنيا أنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش .

والتأكيد على المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع قيام الوحدة المحلية بتركيب لافتات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين .

