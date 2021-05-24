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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستشار محمد البياع يكتب: النفوذ المصرى والدور الريادي الحكيم

صدى البلد

 

لعبت الوساطة المصرية دوراً محورياً في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، حيث دفعت مصر بكل قوة بثقلها السياسي من أجل إنجاح وساطتها بين إسرائيل وفلسطين ، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضى 
وكان وقف إطلاق النار قد تم دخوله حيز النفاذ  بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014، حيث أوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون، ودمّر البنية التحتية لقطاع غزة والتي ستحتاج لمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار
حيث لأمر فخامة الرئيس السيسي  بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار, حيث اكد سيادته  على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.
كما أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن  فى سابقه من نوعها بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر. كما أشاد بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم الخميس الماضى برعاية مصر ، معتبراً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين
ومن وجهة نظرى ارى إن القرارات المصرية بخصوص غزة لها شقّان، أولهما إنساني وثانيهما استراتيجي. 
فالشق الإنساني لا مجال فيه لمزايدات ، فمصر تقوم بالدور الإنساني في كل مرة تتعرض فيها غزة لاعتداءات إسرائيلية، وتقوم بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ونقل الجرحى والمصابين وعلاجهم في مستشفياتها، وتقدم مواد غذائية وخلافه و قامت بإرسال سيارات إسعاف وأرسلت أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية. 
وبالتباعية فعند استتباب الوضع الإنساني في غزة، فهذا يؤدي للاستقرار في القطاع، وبدروه يؤدي للاستقرار في مصر وبالاخص فى سيناء , وبالتالى يعد التدخل المصري لإرساء العمل الإنساني ضروري لمنع تدخل دول أخرى تهدف لتحقيق مآرب سياسية، وهز استقرار غزة ومن ثم مصر والمنطقة، وهو ما كان يجري منذ سنوات، وما زالت المنطقة تعاني من تداعياته , وهو ما يمثل الجانب الاستيراتجي.

ان تقديم  مصر لقوافل المساعدات وأيضا لكل  الدعم المتاح لإعادة إعمار غزة، يعد  بمثابة الدعائم الاساسية سواء الوقتة  العاجلة او المستقبلية للحفاظ على الشعب الفلسطيني  الشقيق ,  حيث لا مجال للشك  ان لتوفير احتياجات القطاع  وإعادة إعماره انعكاس مباشرعلى ملف الامن القومى  المصرى , حيث  من المفترض ان يقلل من إنشاء أنفاق التهريب والتى كانت تستخدم في المساس بأمن مصر، وفي تسلل إرهابيين، وتهريب كل ما هو غير مشروع، بما يهدد الأمن القومي الذى عانت مصر منه  كثيرا .

ستظل مصر أم العرب , تتداخل في المنطقة حفاظا على أمنها القومي,  لأن أمن هذه الدول خاصة الجانب الفلسطيني وكل الاتجاه الاستراتيجي الشرقي يعد أمن قومي مصري وعربي, وهو الدور الريادى المعتاد من مصر  في كل الامور ذات الصلة  بالقضية الفلسطينية  منذ تفجرها ,  وكذلك فى كل ما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي.
ولعل من دواعى الفخر والاعتزاز,  ما هو ملاحظ من زيادة حجم وثقل النفوذ  المصرى  الاستيراتيجى,  والمتزايد بشكل قوى  فى المنطقة  بأكملها ,  بل وفى العالم , وزيادة قدراتها الرياديه فى فرض الحق والعدل المطلوبين لتحقيق السلم والسلام الدوليين تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي , حما الله مصر وحما قائدها العظيم .

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