اقتصاد الإمارات|انطلاق اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع السابع والأربعين للّجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالميّة الذي تستضيفه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 26 و27 من مايو الجاري.

ويمثل الدولة خلال الاجتماع وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية، إنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مشاركة زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة .

وأكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي أهمية اجتماع اللجنة في دعم مسيرة التنمية السياحية المستدامة في كافة دول المنطقة، حيث يمثل منصة تعاون رائدة تهدف إلى وضع خطط سياحية مشتركة لتعزيز فرص نمو قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.



التعافي من كورونا



وأضاف أن الاجتماع يتضمن أجندة حافلة بالفعاليات من شأنها المساهمة في انتعاش قطاع السياحة بدول المنطقة آملا في الخروج بتوصيات مهمة لتسريع مرحلة التعافي واستعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19".

وتشارك دولة الإمارات على هامش الاجتماع في افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بالرياض، وفعاليات "مؤتمر انعاش السياحة بدول المنطقة".