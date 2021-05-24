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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشكاوى الحكومية: صرف ألف جنيه شهرياً لأسرة.. وأغطية ومفروشات لأخرى احترقت شقتهم

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التعامل مع ما يتم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فى الاستجابة لهذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.


ورصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يشير إلى سوء الحالة المعيشية والصحية لإحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الغربية حيث أن الزوج والزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطالبون الجهات المختصة بتقديم يد العون لهم.

 

وفى هذا الصدد أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم على الفور التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وتبين أن الزوجة محل الشكوى تحصل على مساعدة كرامة عن نفسها بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيها، بالإضافة إلى حصولها على مساعدة تكافل للأبناء بمبلغ قدره (٣٨٥) جنيها، ويحصل الزوج على مساعدة كرامة بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيها.

 

وأضاف أنه نظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة تقرر صرف مساعدة إضافية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بمبلغ قدره (١٠٠٠) جنيه، بالإضافة إلى إدراج الأسرة لصرف مساعدات عينية بصفة شهرية من الجمعيات الأهلية، وقد تكفلت الجمعيات الأهلية بتكاليف العلاج الشهري بمبلغ قدره (٧٥٠) جنيها شهريا للأسرة، وفي ذات الوقت تم تسليم الأسرة كرسي متحرك.

 

كما رصد فريق عمل المنظومة منشورًا آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الإسماعيلية، من احتراق منزلهم بالكامل، حيث التهمت النيران جميع محتويات المنزل، وتولت المنظومة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وقررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية صرف مبلغ قدره (2000) جنيه من الجمعيات الأهلية للأسرة المتضررة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية أخرى بقيمة (5000) جنيه، علاوة على صرف أغطية ومفروشات ومواد غذائية للأسرة المنكوبة من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

الشكاوى الحكومية محافظة الغربية

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