محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية وخاصة محور وكوبرى خزان أسوان الحر والذى تم إنهاء الأعمال بأكثر من 50%، حيث تصل تكلفته إلى حوالى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ليساهم المشروع الحيوى في ربط شمال وشرق مدينة أسوان بغربها وجنوبها .

يأتي ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولي الطرق والكبارى، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، والمهندس محمود عبد الفتاح رئيس قطاع شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إضافة إلى المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للطرق والكبارى .

اقرأ أيضاً:

وأثناء الاجتماع، تم استعراض مخطط تطوير ورفع كفاءة ورصف 7 كم من مدخل الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة أمام قرية أبو الريش وذلك بداية من الجوزيرة وحتى كوبرى أسوان الملجم بتكلفة 35 مليون جنيه.

ووجه “عطية”، بأهمية التنسيق العرضى بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات المختصة بالبنية التحتية قبل بدء تنفيذ هذا المشروع الحيوى الشهر المقبل والذى سيساهم في تحقيق السيولة المرروية المطلوبة على الطريق.

وكلف بسرعة بدء العمل في إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاة أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان بتكلفة 130 مليون جنيه بطول 750 مترا وبإرتفاع 6 أمتار بنظام 2 كوبرى فى اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار وخاصة بعد عمل الجسات الأرضية ووضع التصميمات الهندسية الخاصة بالكوبرى، وهو الذى سيتوازى معه إنشاء كوبرى أخر فوق مزلقان المضيق على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بنفس المواصفات.

وطالب محافظ أسوان بإدراج طريق السماد في الخطة القادمة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية في ظل المطالب الجماهيرية المتكررة باعتباره الشريان الرئيسى لمناطق جنوب وشرق المدينة وهو الذى يتوازى مع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى الدائرى لتحويل حركة النقل الثقيل .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات الجارى والمخطط تنفيذها ضمن البرنامج التنموي العملاق من خلال توحيد وتنسيق الأداء التنفيذي على الأرض بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية ، وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن وتحسين مستوى المعيشة بـ 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" .

1

2