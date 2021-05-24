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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه بالدوحة

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة فجر اليوم في قطر.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية بعد الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة مباشرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من جنوب إفريقيا، في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب السد.

وكان الأهلي قد صعد للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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