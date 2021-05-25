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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

صدى البلد

تميز الفنان الراحل سمير غانم بإطلالة مختلفة طيلة مشواره الفني، حيث كان يعتمد على الاستعانة في تجسيد دوره سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون على بعض الأدوات التي تظهر الدور. 

 

وكذلك اختار سمير غانم ملابسه التي كان في كثير من الأحيان يقوم بتصميمها بنفسه فبمجرد أن تذكر مسرحية المتزوجين أول ما يخطر في ذهن المشاهد البدلة البنية التي قام بارتدائها في أحد المشاهد إضافة إلى استعانة سمير غانم بمعلقة وشوكة خشبية كبيرة.

إكسسوارات سمير غانم

 

بدأ الراحل سمير غانم مشواره الفني مع فرقة  ثلاثي أضواء المسرح برفقة الضيف أحمد وجورج سيدهم فكان يعتمد خلال تلك الفترة على إطلالة مرتديا فيها النظارة الطبية وأصلع حتى تطور الوضع تدريجيا شيئا فشيئا وارتدى الشعر المستعار الكثيف الذي عاش أكثر سنوات عمره بهذه الإطلالة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول إكسسوارات الراحل سمير غانم من خلال الفيديوجراف التالي.

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