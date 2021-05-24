شاومى تكشف المواصفات النهائية لهاتف Redmi Note 10 Pro 5G

أعلنت شركة شاومى الصينية المواصفات النهائية لهاتفها الرائد Redmi Note 10 Pro 5G الصادر ضمن مجموعة هواتف Redmi Note 10 من العلامة الفرعية ريدمى، والتى استطاعت تحقيق مبيعات قياسية من فئتها الشهيرة Redmi Note .



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومى تستعد لإطلاقها هواتفها الرائدة Redmi Note 10 5G فى حدث كبير بعد غد الأربعاء 26 مايو المقبل، وبعدها ستكون الهواتف متاحة للحز المسبق، إلى أن تقوم الشركة بإطلاقها فى الأسواق العالمية خلال أيام أو أسابيع.



وسيأتى هاتف Redmi Note 10 Pro 5G من شاومي بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وجودة FHD+ تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومجموعة ألوان DCI-P3، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف Redmi Note 10 Pro 5G من شاومي كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستعر للماكرو والعمق بدقة 5 و 2 ميجا بيكسل، وإضاءة RGB .



وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro 5G بمعالج من نوع Dimensity 900 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 و6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد 11 .



وسيحتوى هاتف Redmi Note 10 Pro 5G من شاومى على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ف الساعة ، تدعم الحن السريع بقوة 33 واط، دعم Bluetooth 5.2 ، وتقنية اتصال NFC ، مع نفس لوحة المفاتيح مثل الهاتف الذكي Redmi K40 للألعاب، ونظام تبريد رباعي.