بعد ثوران بركان.. الألاف يفرون من منازلهم بالكونغو الديموقراطية..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها نزوح الآلاف من السكان المحليين من منازلهم على أقدامهم ونقلوا كل ما يمكنهم نقله من مقتنيات عقب ثوران بركان "نيراجونجو" في مدينة جوما الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأفادت الوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ في رواندا بأن ما يزيد عن 8.000 شخصا عبروا الحدود باتجاه رواندا إثر مطالب عاجلة من الحكومة الكونغولية بالإجلاء في ظل اقتراب الحمم البركانية المنبعثة من الانفجارات البركانية من المدينة.



ويجري إيواء السكان بشكل مؤقت في المدارس ودور العبادة. هذا ويعد جبل نيراغونغو أحد أخطر البراكين وأكثرها نشاطا في العالم .

وحصد آخر ثوران لبركانه في عام 2002 أرواح 250 شخصا وتهجير 120 ألف شخص دون مأوى.