برلماني: أدعو وزارة الصحة للتوعية من "الفطر الأسود" لتشابه أعراضه بـ كورونا

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

وأشار عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، إلى أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه وأيضا الأماكن التى يتجه اليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

وطالب هشام الجاهل وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته، لاسيما وأن هناك أعراضا متشابهة بينه وبين فيروس كورونا.

وطالب المواطنين الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.