عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أدعو وزارة الصحة للتوعية من "الفطر الأسود" لتشابه أعراضه بـ كورونا

الفطر الأسود
الفطر الأسود

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به. 

 

وأشار عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، إلى أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه وأيضا الأماكن التى يتجه اليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه. 

 

وطالب هشام الجاهل وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته، لاسيما وأن هناك أعراضا متشابهة بينه وبين فيروس كورونا.

 

وطالب المواطنين الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

الفطر الأسود وزارة الصحة ارتداء الكمامة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فضل صيام الأيام البيض .. 8 مكافآت للصائمين

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على مصر؟

"سفاح الجيزة" يوقع على قرار إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية .. تفاصيل

اتحاد الكرة يوافق على تقليص عقوبة التوأم ويتمسك بمنع الإنجليزي حتى نهاية الموسم

المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ13.5 مليار جنيه

فتة ولحمة ورز .. شاهد| نزلاء سجن المنيا يجهزون وجبات الغداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

قرار عاجل من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين بالخارج

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

فيديو

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ