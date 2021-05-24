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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فتة ولحمة ورز .. شاهد| نزلاء سجن المنيا يجهزون وجبات الغداء

النزلاء داخل سجن
النزلاء داخل سجن المنيا

تفقد وفد حقوقي وإعلامي المطعم الخاص بالسجناء بمنطقة سجون المنيا ، حيث يعمل نزلاء السجن على تجهيز وجباتهم اليومية من داخل ذلك المطعم الكبير.

 

ونظمت وزارة الداخلية اليوم، زيارة لوفد إعلامي وحقوقي، لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

 

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وشهد قطاع السجون، تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

 

ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم  والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .

 

واتخذت وزارة الداخلية  كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

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