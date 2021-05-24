برلماني يطالب الحكومة بالشفافية بشأن حالات الإصابة بالفطر الأسود

قال النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، أن هناك تخبط وتساؤلات بشأن انتشار مرض "الفطر الأسود" ، وظهور حالات فى مصر بين تأكيدات المسئولين ونفي البعض الآخر، وغياب الشفافية بهذا الشأن.

وأشار عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، إلى أنه خلال الساعات الماضية شهد الشارع المصري حالة جدل وتوتر من قبل المواطنين بسبب تداول بعض المعلومات التي تزعم برحيل الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود.

وطالب الحكومة بسرعة الكشف وإصدار بيان رسمي بشأن وجود حالة مصابة بالفطر الأسود، فضلا عن ضرورة الكشف عن طرق الوقاية، والأماكن التى يتم الكشف فيها والمستشفيات المخصصة لذلك.

ونصح محمود عصام موسي المواطنين بالالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف لإثارة البلبه والذعر فقط.