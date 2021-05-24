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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نبيل مانجا يدعم محمد صلاح بعد خسارته الحذاء الذهبي بفارق هدف

صدى البلد

وجه أحمد نبيل مانجا ، لاعب الاتحاد السكندري ، الدعم  لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، على الأداء المميز طول الموسم بالدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، ورغم ذلك خسر الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد.
 

ونشر أحمد نبيل مانجا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة لـ محمد صلاح ، وعلق عليها قائلا: "الواحد مش عارف يقول إيه بس ".
 

وتوج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

 

 وحجز نادي ليفربول ، مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول الانجليزي هاري كين احمد نبيل مانجا فريق ليفربول الإنجليزي

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