محكمة سودانية تحكم بالإعدام شنقًا على ضابط لدهسه آخر

أصدرت محكمة سودانية حكمًا بالإعدام على عسكري سابق، لقتله آخرين خلال أحداث عام 2019، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحكمت محكمة جنايات أم درمان، اليوم الإثنين، بالشنق حتى الموت، على يوسف محيي الدين الفكي العسكري السابق المتهم بقتل حنفي عبد الشكور دهسا بعربته.

عقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية، برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا صلاح محجوب الذي تلا وقائع الاتهام والدفاع والشهود في القضية في قاعة المحكمة أمام أولياء الدم وذوي المتهم الذين طالبوا بالقصاص عندما طلب القاضي رأيهم.

ولقي عبد الشكور مصرعه في يوم 3 يونيو 2019 في حي الدوحة بمدينة أم درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، والذي كان يعمل في السابق بجهاز الأمن، في اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.

وكانت محاكمة الفكي بدأت في 7 يوليو 2020 وعقدت 26 جلسة قبل الوصول إلى الحكم.

