اتحاد الكرة يوافق على تقليص عقوبة التوأم ويتمسك بمنع الإنجليزي حتى نهاية الموسم

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قبول التماس نادي الاتحاد السكندري على العقوبات الصادرة ضد التوأم حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وإبراهيم حسن بالجهاز المعاون.

وأرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خطابا إلى نادي الاتحاد السكندري تضمن تخفيض عقوبة ايقاف حسام حسن لمباراتين فقط و إلغاء الغرامة المالية .

كما تضمن الخطاب أيضا تخفيض عقوبة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة عقب مباراة نادى طلائع الجيش لتصبح مباراة واحدة و إلغاء الغرامة المالية.



وقامت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإلغاء العقوبة الصادرة بحق طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم والخاصة بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه ، و الإشارة إلى أن الغرامة المالية موقعة على مسئولي الفريق للاعتراض على حكام غرفة " الفار" و ليس على طبيب الفريق.

ورفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمد عبدالجليل الشهير بالانجليزي عامل غرف خلع الملابس بنادي الاتحاد السكندري وتمسكت بمنعه من مرافقة سيد البلد حتى نهاية الموسم الحالي.