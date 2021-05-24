عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشهد انطلاق حملة تطعيم معلمي بورسعيد ضد فيروس كورونا

انطلاق حملة تطعيم
انطلاق حملة تطعيم معلمى بورسعيد ضد كورونا

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم انطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم والمعلمين القائمين على امتحانات ‏شهادة الثانوية العامة وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم و د. أحمد أبو ‏هاشم مدير مديرية الشئون الصحية وقيادات التعليم.‏

 

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المعلمين والقائمين على العملية التعليمية وكذلك الطلاب ضد ‏مخاطر فيروس كورونا المستجد كونهم يمثلون قطاعا كبيرا من المواطنين، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقى اللقاح.‏

 

وأضاف محافظ بورسعيد أن هذه الحملة تأتى تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ضمن بروتوكول التعاون ‏المشترك بين وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطعيم المعلمين والقائمين على العملية التعليمية تباعا.‏

 

ومن جانبه أكد د.نبوى أن الحملة بدأت اليوم بعدد 50 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للقائمين على العملية التعليمية ‏مع تفضيل الأولوية للمعلمين القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء احترازى ‏ووقائى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

محافظ بورسعيد يبحث سبل تطوير مركز الآشعة بالمحافظة

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال إزالة التعديات بمحاذاة قناة الاتصال

وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم، موجها الشكر لكل الأجهزة التنفيذية المعنية وللقائمين على هذه الحملة ‏بمديرية الشئون الصحية و الطب الوقائى بالمحافظة.‏

IMG-20210524-WA0053
IMG-20210524-WA0053
IMG-20210524-WA0054
IMG-20210524-WA0054
IMG-20210524-WA0055
IMG-20210524-WA0055
IMG-20210524-WA0050
IMG-20210524-WA0050
IMG-20210524-WA0049
IMG-20210524-WA0049
IMG-20210524-WA0051
IMG-20210524-WA0051
IMG-20210524-WA0046
IMG-20210524-WA0046
IMG-20210524-WA0047
IMG-20210524-WA0047
IMG-20210524-WA0052
IMG-20210524-WA0052
IMG-20210524-WA0043
IMG-20210524-WA0043
IMG-20210524-WA0044
IMG-20210524-WA0044
IMG-20210524-WA0045
IMG-20210524-WA0045
IMG-20210524-WA0048
IMG-20210524-WA0048
IMG-20210524-WA0042
IMG-20210524-WA0042
وزارة التربية والتعليم محافظ بورسعيد مديرية التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد مخاطر فيروس كورونا وكيل وزارة التربية والتعليم 100 مليون صحة فيروس كورونا وزارة التربية مديرية الشئون الصحية اللواء عادل الغضبان

موضوعات متعلقة

وادي العميان.. على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

في زيارته إلى بورسعيد.. وزير الزراعة يبحث سبل دعم المزارعين

ترشيحاتنا

فضل صيام الأيام البيض .. 8 مكافآت للصائمين

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على مصر؟

"سفاح الجيزة" يوقع على قرار إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية .. تفاصيل

اتحاد الكرة يوافق على تقليص عقوبة التوأم ويتمسك بمنع الإنجليزي حتى نهاية الموسم

المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ13.5 مليار جنيه

فتة ولحمة ورز .. شاهد| نزلاء سجن المنيا يجهزون وجبات الغداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

قرار عاجل من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين بالخارج

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

فيديو

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ