الغضبان يشهد انطلاق حملة تطعيم معلمي بورسعيد ضد فيروس كورونا

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم انطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم والمعلمين القائمين على امتحانات ‏شهادة الثانوية العامة وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم و د. أحمد أبو ‏هاشم مدير مديرية الشئون الصحية وقيادات التعليم.‏

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المعلمين والقائمين على العملية التعليمية وكذلك الطلاب ضد ‏مخاطر فيروس كورونا المستجد كونهم يمثلون قطاعا كبيرا من المواطنين، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقى اللقاح.‏

وأضاف محافظ بورسعيد أن هذه الحملة تأتى تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ضمن بروتوكول التعاون ‏المشترك بين وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطعيم المعلمين والقائمين على العملية التعليمية تباعا.‏

ومن جانبه أكد د.نبوى أن الحملة بدأت اليوم بعدد 50 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للقائمين على العملية التعليمية ‏مع تفضيل الأولوية للمعلمين القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء احترازى ‏ووقائى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم، موجها الشكر لكل الأجهزة التنفيذية المعنية وللقائمين على هذه الحملة ‏بمديرية الشئون الصحية و الطب الوقائى بالمحافظة.‏

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