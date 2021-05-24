الغضبان يشهد انطلاق حملة تطعيم معلمي بورسعيد ضد فيروس كورونا
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم انطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم والمعلمين القائمين على امتحانات شهادة الثانوية العامة وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم و د. أحمد أبو هاشم مدير مديرية الشئون الصحية وقيادات التعليم.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المعلمين والقائمين على العملية التعليمية وكذلك الطلاب ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد كونهم يمثلون قطاعا كبيرا من المواطنين، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقى اللقاح.
وأضاف محافظ بورسعيد أن هذه الحملة تأتى تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطعيم المعلمين والقائمين على العملية التعليمية تباعا.
ومن جانبه أكد د.نبوى أن الحملة بدأت اليوم بعدد 50 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للقائمين على العملية التعليمية مع تفضيل الأولوية للمعلمين القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء احترازى ووقائى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ومتابعة الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم، موجها الشكر لكل الأجهزة التنفيذية المعنية وللقائمين على هذه الحملة بمديرية الشئون الصحية و الطب الوقائى بالمحافظة.