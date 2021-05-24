وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المشترك

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور المستشار ناصر الكعبى مستشار السيد السفير، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق في مختلف الفعاليات.

رحب صبحي بالسفير مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن مصر والإمارات تجمعهما الكثير من الرؤي والأفكار فيما بينهما في العديد من المجالات وخاصة في مجال الشباب والرياضة.

أكد الدكتور حمد سفير الإمارات أن التنسيق القائم من وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي يتم على أعلي مستوي، موضحاً ان وزارة الشباب والرياضة بمصر شهدت طفرة في تطور العلاقات والأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها للشباب في مختلف الأمور.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، الانشطة والفعاليات التي تتم مع الاشقاء العرب في المجالات الشبابية والرياضية.



كما أهدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في نهاية اللقاء درعا تذكارية لسفير الإمارات تقديراً لجهوده.