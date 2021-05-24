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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع الملحن والمطرب تامر علي

تامر على
تامر على

أعلن أحمد علي شقيق المحلن تامر على عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وفاة عمه. 

 

وكتب أحمد علي "البقاء لله عمي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

 

وكان طرح الفنان تامر علي، أول أغنية من ألبومه الجديد، التي تحمل عنوان «ما قصرتش زمان»، من ألحانه، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف، من إنتاج «نجوم ريكوردز».

 

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، ومحمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

 

كان تامر علي وقع عقد إنتاج ألبومه مع شركة نجوم ريكوزر فى شهر يناير الماضي مع هالة حجازي، المدير التنفيذي، العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، مدير شركة نجوم ريكوردز.

 

يذكر أن تامر علي قدم عددا كبيرا من الألحان الهامة مع النجوم أمثال محمد حماقي فى أغنيات «وافتكرت» و«مابلاش»، ومع عمرو دياب أغنيات «ياناسي وعدك» و«بلاش تبعد» و«هتبدي الحكايات»، ومع تامر حسني فى أغنية «بعيش» ومع إليسا فى أغنيات «أواخر الشتا» و«ياعالم».

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تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

 

يذكر إن تامر علي يُعد واحدا من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

 

احمد علي المحلن تامر على محمد عاطف بهاء الدين محمد وفاة عم تامر على

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