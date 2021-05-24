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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"سفاح الجيزة" يوقع على قرار إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية .. تفاصيل

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

وقع قذافي فراج المشهور إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تمهيدًا لتنفيذ قرار المحكمة بعرضه على مستشفى نفسي للتأكد من مدى مسؤوليته عن تصرفاته وسلامة قواه العقلية وفت ارتكاب جرائمه الأربع بقتل زوجته وصديقه وشقيقة إحدى زوجاته وفتاة اخرى.

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وقال "عرفة متولى" محامى "سفاح الجيزة"، أنه من المقرر أن يتم عرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة لمستشفى الأمراض النفسية فى العباسية أو الخانكة، لتحديد موعد لاستقباله فور توفر مكان له داخل المستشفى وتم اصطحاب المتهم إلى مقر النيابة العامة بالجيزة للتوقيع على قرار إيداعه بالمستشفى. 


وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، قررت تأجيل محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا لجلسة 23 سبتمبر المقبل، كما قررت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه.


وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.


تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.
وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.


وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة ، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار عاجلة سفاح الجيزة الخانكة العباسية قذافي فراج

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