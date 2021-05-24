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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاشوا خارج المنزل.. عائلة بريطانية تعيش مع قطعان من الفئران طوال 8 سنوات.. صور

فئران
فئران

حالة من الذعر سيطرت على عائلة بريطانية مكونة من الأب والأم وطفلين بسبب عيشهم مع عدد كبير من الفئران لمدة 8 سنوات كاملة تسببت لهم فيها بالعديد من الخسائر الفادحة.

 

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، أوضحت الأم كارلا أنها ابتليت وزوجها  آدم هولمي، وطفليها كين، 15 عامًا، وبروك، 11 عامًا على مدى السنوات الثماني الماضية بالفئران.

 

وأضافت كارلا أن الفئران تزداد بشكل غير طبيعي مع بدء فصل الصيف داخل منزلهم بكثرة وفي حديقة المنزل أيضًا، منوهةً: «توجد ثقوب في التجاويف الخارجية للمنزل حيث يمكنهم الدخول إلينا بحرية». 

 

وعن حجم المعاناة التي تعيشها العائلة البريطانية، نوهت الأم: «وجود الفئران مقزز جدًا، أنا وزوجي عانينا من مشاكل عقلية بسببهم، لم نأكل أي وجبة في المنزل منذ شهور؛ لأنه في كل مرة نفتح فيها الخزانة نجد فضلات الفئران عليها». 

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وتابعت الزوجة البريطانية أنه في احدى المرات وجدت منزلها قد غمرته المياه بعد أن قامت الفئران بمضغ أنابيبها، كما اشترت بسببهم أيضًا 4 غسالات ومجففات ملابس خلال السنوات القليلة الماضية حيث دمروها، كما قامت بتغيير أرضية المطبخ والسجاد لأكثر من مرة، وبالإضافة إلى ذلك تراهم ينتشرون على الأرضية في كل مكان إذا فتحت باب المطبخ قبل الـ 6 صباحًا.  

 

وأوضحت الأم أنها ينامون في خيمة بخارج منزلهم خوفًا من الفئران مما جعلهم يستعينون مؤخرًا بكلب للقضاء على الفئران المنتشرة بكثرة لديهم وبالفعل تمكن الكلب من أكل حوالى 30 فأرا حتى الآن، لكن ما زالوا مستمرين. 

 

ومن جابنه أوضح عضو مجلس الوزراء للإسكان في  مقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية، أنهم تلقوا شكاوى عن انتشار الفئرآن بالعقار منذ عام 2016، وانتهوا من الفحص الكامل للعقار، الخميس الماضي، ويجري حاليًا تنفيذ الإصلاحات.

 

 

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0_Family-of-four-on-what-lifes-really-like-living-in-rat-infested-council-house (1)
1_Family-of-four-on-what-lifes-really-like-living-in-rat-infested-council-house
1_Family-of-four-on-what-lifes-really-like-living-in-rat-infested-council-house
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