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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد تنزانيا.. وزير الاسكان: نريد موافقة الجانب التنزاني لإدخال لقاح كورونا للعاملين

وزير الاسكان
وزير الاسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجم الأعمال والحفر الجارية حاليا في مشروع سد تنزانيا.


وقال الجزار، في برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر شاشة صدى البلد، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، مساء اليوم “الاثنين”، إن مصر يمكنها توفير تطعيمات كورونا للجانب التنزاني العامل معنا في إنشاء سد جوليوس نيريري ، مضيفا أننا نريد السماح بدخول اللقاح للبلاد لكي نطعم فرق العمل. 


وعبر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالمشروع، قائلا :"فرحنا بشباب مصر في هذا المشروع".


وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع تشارك فيه شركات من دول مختلفة، وفيه تبادل للخبرات كما ننقل أيضا خبرات للشعب التنزاني وهذا دور مهم نلعبه في القارة.
 

أخبار التوك شو اليوم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان سد تنزانيا سد جوليوس نيريري

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