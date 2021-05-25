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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعرالذهب  في مصر  في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021، بعد ارتفاعه بشكل طفيف أمس بمحلات الصاغة.

 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 925 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في أنواع الذهب نحو 693 جنيها.

 

بينما وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 809 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 539 جنيها.

 

بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلي 6472 جنيها، وأوقية الذهب نحو28.754 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 924.6 ألف جنيه.

 

الدمغة والمصنعية

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر

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