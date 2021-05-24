السكة الحديد تغير قطاري "القاهرة / أسوان" بعربات روسي جديدة

قررت هيئة السكة الحديد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة / أسوان بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية.

ووفقًا لبيان تشغيل القطارات سيكون التركيب بعدد 11 عربة ويقوم القطار رقم 80 من القاهرة الساعة 8.30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالى.

كما تقرر اعتباراً من يوم 28 /5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، ويقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحاً ليصل القاهرة الساعة 22.25.