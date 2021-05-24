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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الولاية على الأراضي.. صناعة النواب تستدعي وزيري الاسكان والتنمية المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

اجتمعت لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مصلحة الرقابة الصناعية ، هيئة مطابع الاميرية ).

 

وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أنه تم تأجيل موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.

 

وأوضح أشرف إمام عبد السلام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إن الهيئة اقتصادية وتمول نفسها بنفسها والفائض لديها يؤول  إلي وزارة المالية، موضحا أن عدد الموظفين بالهيئة ٢٥٠٠ عامل، والمرتبات مرتبط بالإنتاج.

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وأشار المهندس محمد أنور رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية إلى دور الهيئة عارضا تفاصيل الموازنة.

وفي تعقيبات  النواب على ممثلي الهيئات  وجه النائب أحمد بلال تساؤلا لرئيس هيئة  المشروعات الصناعية عن المجمع الصناعي المخطط أقامته بالمحلة الكبرى الذي قامت الهيئة بسحب  قرض خاص به في عام ٢٠٠٦.
وتساءل "بلال" عن جدوى الاستمرار في هذا المشروع، حيث أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من المرافق الا بالمرحلة الأولي فقط،  وهو ما قامت بزيارته وزيرة الصناعة منذ شهر تقريبا، وتساءل هل سيعود هذا المجمع بالنفع على الدولة؟ وهل سيجلب النفقات التي تكلفتها الدولة  بسببه حتى الان.

 

ورد ممثل الهيئة أن هذا المشروع تم الدخول به بناء على طلب الجهات السيادية في ذلك الحين، ولأن الهيئة لم يكن لديها الأموال الكافية تم اقتراض ٣٠٠ مليون جنيه لإحياء المشروع بكفر الدوار والمحلة الكبرى بعدما فرض علينا هذا المشروع، وتم سداد جزء كبير من القرض الخاص بمجمع كفر الدوار، لكن فيما يخص مشروع المحلة تم سداد القيمة الكاملة في ١٢ /٢٠٢٠، ولكن هناك مشكلة في الأرض لأنها بحق الانتفاع فلم نجد مستثمر لها، وهناك جزء من الأرض تم إقامة بعض المشروعات الصناعية عليها.

وقرر "معتز محمود" رئيس اللجنة مناقشة وضع المجمع الصناعي بالمحلة الكبري في جلسة قادمة للجنة، نظرا لأهمية الموضوع.

و قررت اللجنة استدعاء وزيري الاسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الاراضي بين الهيئات.

التنمية المستدامة الموازنة العامة للدولة وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية وزيرة الصناعه

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