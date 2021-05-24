وفاة والد السيناريست محمد أبو السعد

أعلن المؤلف محمد أبو السعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رحيل والده مساء اليوم الاثنين.

وقال محمد أبو السعد عبر فيسبوك : "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله اسألكم الدعاء له".

وشارك السيناريست محمد أبو السعد مع الكاتب أحمد عادل، في كتابة مسلسلات "خيانة عهد" الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، و"سك على بناتك" للفنان علي ربيع، وفيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي.

ويشارك أبو السعد في كتابة مسلسل "عودة الأب الضال"، الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، مع عبير صبري، ومحمد عبدالرحمن.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بأولاده السبعة ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا في إطار كوميدي.