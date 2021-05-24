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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السويدي: العمل في سد تنزانيا ليس سهلا

صدى البلد

عبر المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك، عن عميق تقديره وسعادته بالعمل في مشروع تنزانيا، مؤكدا أن العمل في سد تنزانيا ليس سهلا.


وأضاف في برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أن القيادة السياسية تشجع الشركات المصري على العمل في افريقيا بقوة، متابعا أن مشروع سد تنزانيا عظيم جدا لعدة أسباب أولها أنه من أكبر السدود في القارة الأفريقية.


وتابع المدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك ، أن هذا المشروع له عائد كبير على المواطن التنزاني ويوفر فرص عمل وكهرباء ويمكن أيضا أن يتم تصدير الفائض من هذا المشروع.

 

أخبار التوك شو اليوم سد تنزانيا المهندس أحمد السويدي

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