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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد أدائها اليمين أمام البرلمان الأفريقي..

النائبة راندا مصطفى: مصر لها رصيد كبير داخل قلوب وعقول شعوب أفريقيا

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى

أعربت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عضو برلمان عموم أفريقيا، عن سعادتها الغامرة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام البرلمان الأفريقى بمقره في دولة جنوب أفريقيا. 

 

وقالت "مصطفى"، فى تصريحات على هامش اجتماعات البرلمان الأفريقى، إنه يجب استغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة داخل القارة السمراء لصالح التنمية الشاملة والحقيقية بجميع الدول الأفريقية، مؤكدة أن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بين الدول الأفريقية ومصر.

 

كما أبدت النائبة، سعادتها بإعلان مختلف قيادات وأعضاء البرلمان الأفريقى تقديرهم الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى عادت بقوة إلى أفريقيا، ولها رصيد كبير داخل عقول وقلوب جميع الشعوب الأفريقية.

 

ووجهت التهنئة لكل الدول والشعوب الأفريقية بمناسبة التراث العالمي للتراث الإفريقي وهى مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة موضحة أنه على الرغم من أنه لا يزال تمثيل أفريقيا ناقصا على قائمة التراث العالمي إذ تشكل الممتلكات الأفريقية حوالي 12٪ من مجوع المواقع المدرجة على القائمة من جميع أنحاء العالم فإن نسبة عالية جدًا من هذه الممتلكات (39٪) مدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. 

 

وفي ظل ما تواجهه القارة من تهديدات مختلفة متمثلة بتغيير المناخ، والتنمية غير المنضبطة، والصيد غير المشروع، والاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار ولذلك علينا جميعا الحفاظ على التراث الافريقى خاصة أن العديد من المواقع الأفريقية التي تحظى بصفة "عجائب" معرضة لخطر فقدان قيمتها العالمية المرموقة. ولذلك فقد بات من الملحّ، أكثر من أي وقت مضى، صون هذا التراث الذي لا غنى عنه والمحافظة عليه من أجل الأجيال القادمة.

البرلمان إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة مجلس الشيوخ

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