اقتصاد الإمارات .. صندوق محمد بن راشد للابتكار يختار وزارة المالية لجوائز مجتمع المعلومات 2021

أعلنت وزارة المالية عن اختيار صندوق محمد بن راشد للابتكار - أحد مشاريع وزارة المالية الداعمة للشركات المبتكرة، كأحد أبطال فئة "تمكين البيئة" في "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021" -WSIS 2021 -، وذلك تقديراً لجهوده في دعم المبتكرين وتمكين بيئة الابتكار.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنه قد شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، في حفل توزيع الجوائز الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى خمسة أيام للفترة الممتدة من 17 حتى 21 مايو 2021.

حضر الحفل هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المشاركين في فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية.

وأشار يونس حاجي الخوري إلى أن الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ ثقافة الابداع والابتكار، ودعم المبتكرين، وتطوير قطاع الأعمال داخل الدولة ساهمت وبشكل كبير في تعزيز مكانتها على خارطة التنافسية العالمية وتحقيق رؤيتها لتصبح في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال " يعد اختيار صندوق محمد بن راشد للابتكار كأحد أبطال فئة تمكين البيئة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، ودليلاً على جهود الدولة المستمرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والابتكار لخدمة كافة القطاعات الحيوية مما يدعم جودة الحياة ويعزز من اسهامات الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف " تلتزم وزارة المالية بمواصلة الجهود المبذولة لدعم وتشجيع الابداع والابتكار من خلال تبني استراتيجيات وخطط وبرامج داعمة للابتكار لتمكين الشعوب من مواجهة تحديات المستقبل والمتطلبات المتنامية، حيث استمر صندوق محمد بن راشد للابتكار في تقديم الدعم المطلوب لكافة المبتكرين خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا" وذلك لتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الأزمة، وضمان الاستقرار المالي لهم، والاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام للدولة".

وفي كلمتها خلال حفل توزيع الجوائز، توجهت فاطمة يوسف النقبي بجزيل الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات لاختياره صندوق محمد بن راشد للابتكار كأحد أبطال فئة تمكين البيئة.. وقالت " يعد الفوز بهذه الجائزة بمثابة إنجاز كبير لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشهادة نعتز بها، باعتبارها تعكس جهودنا المتواصلة لمساندة المبتكرين في دولة الإمارات وحول العالم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة لتحفيز المقرضين على توفير التمويل المطلوب بتكاليف منخفضة، فضلاً عن توفير الإرشاد في جميع المراحل من قبل خبراء مختصين".

وشارك فريق صندوق محمد بن راشد للابتكار في جلسة دولة الإمارات خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، لاستعراض تجربة صندوق محمد بن راشد للابتكار في دعم مختلف المبتكرين من حول العالم، كما وقامت فاطمة يوسف النقبي بتقديم ورقة عمل تناولت أهداف الصندوق وبرامجه وأبرز إنجازاته.

ومنذ إطلاقه في عام 2016، تقدمت أكثر من 930 شركة من 65 دولة بطلبات للانضمام إلى برنامجي الصندوق: برنامج الضمانات؛ ومسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار. ويبلغ عدد أعضاء الصندوق 61 عضواً، وبدعم منظومة البرنامج من الخبراء، تمكنت العديد من الشركات الأعضاء من توسيع نطاق عملياتها وحضورها وتعزيز إيراداتها، في حين فازت العديد منها بجوائز متميزة في قطاعات أعمالها وحصلت على تمويلات تتجاوز 187 مليون درهم.

ويضم مجتمع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار طيفاً واسعاً من الشركات المتنوعة في قطاعات أعمالها وخبراتها، كما ويعمل 52% من الأعضاء في مجال التكنولوجيا.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بصفتها الراعي البلاتيني للحدث، وبهدف تسليط الضوء على ما حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.



