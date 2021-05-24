عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

صدى البلد

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز بسبب ادائه في مباراة الفريق امس امام  إنيمبا النيجيري والتي انتهت بنتيجة 1 - 1 علي ملعب إنيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن رمضان صبحي قدم مباراة من اسوأ مبارياته امام فريق انيمبا النيجيري، لافتا إلى ان تركيز رمضان صبحي غائب.

 

وأضاف ان صبحي عليه ان يصب تركيزه داخل الملعب فقط حتى يتمكن من تحقيق اهدافه، منوها إلى أن رمضان صبحي لديه مشوار مهم للغاية مع المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو ولذلك عليه التركيز في الملعب بشكل أكبر.

 

وأوضح أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز صنع فارقا كبيرا فور نزوله للملعب وتمكن من صناعة فرص جيدة والوصول لمرمي الفريق المنافس.

 

واكمل ان اداء احمد الشناوي حارس مرمى الفريق كان جيدا على الرغم من حزنه لاصابته خلال المباراة.

txt

شخصية الأهلي تحسم المواقف.. شوبير يحتفل بالصعود لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتعادل فريق بيراميدز  مع منافسه إنيمبا النيجيري بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت، مساء امس علي ملعب إنيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

سجل هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ثم تعادل إنيمبا في الدقيقة 40 عن طريق انايو.

 

رمضان صبحي أحمد الشناوي انيمبا النيجيري عبدالله السعيد احمد شوبير الأهلى

موضوعات متعلقة

وفاة والد السيناريست محمد أبو السعد

الفطر الأبيض والأسود والأصفر .. العدوى الملونة تغزو الهند.. تفاصيل مرعبة

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

تعدت 30 مليون برميل .. رئيس الهيئة العامة للبترول: 2020 شهد أعلى كمية تكرير للخام

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

اتحاد الكرة يخفض عقوبة إيقاف حلمى طولان إلى مباراة واحدة

عاشوا خارج المنزل.. عائلة بريطانية تعيش مع قطعان من الفئران طوال 8 سنوات.. صور

"كويس إنه مش أسد".. قرد يفاجئ مذيعة صدى البلد في سد تنزانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

الولاية على الأراضي.. صناعة النواب تستدعي وزيري الاسكان والتنمية المحلية

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ