عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة المصرية للسلامة البحرية.. وديوان عام النقل البحري

نقل النواب
نقل النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد  خلال اجتماعها اليوم علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية،  لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وايضا موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر،  وأيضا ديوان عام النقل البحري.

 

وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بشأن الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، ٤،٤٦٥ مليار جنيه ، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها ب٣٤٥ مليون جنيه.

4 مليارات جنيه.. نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/2020.. وتؤكد دعمها للهيئة والعاملين بها

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بشأن ديوان عام النقل البحري نحو ٥٠٤،٠٨٩٢ مليون جنيه،  كما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية نحو ١٠،٥٢٥ مليون جنيه.

 

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشان الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية،  بنحو ٢،٤٢١،٦٥١ ، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو ٢٢٠ مليون جنيه.

 

وضعت لجنة النقل عدد من الملاحظات علي موازنة الديوان العام النقل البحري،  إرتفاع الخطة الاستثمارية لهذا العام الي 10,525 مليون جنيه في حين كانت في العام الماضي ٢،١٠٠ مليون جنيه فما هي المشروعات المبررة لهذه الزيادة؟


ثانيا عدم وجود عدد كبير من التأشيرات الخاصة بالديوان للدرجة، كما وضعت اللجنة عدد من الملاحظات على الموازنه العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية،  حول انخفاض تقديرات الإيرادات في موازنة العام القادم عن العام الحالي بمبلغ ١٦٣،١٤٩مليون جنيه،  وايضا بالنسبة لتوفير الاعتمادات اللازمة لوفاء الهيئة بتعاقدتها مع الشركة المتعاقد معها لرفع كفاءة شبكة المعلومات.

مجلس النواب البرلمان الموازنة العامة البحر الأحمر النقل البحري

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

تعدت 30 مليون برميل .. رئيس الهيئة العامة للبترول: 2020 شهد أعلى كمية تكرير للخام

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

اتحاد الكرة يخفض عقوبة إيقاف حلمى طولان إلى مباراة واحدة

عاشوا خارج المنزل.. عائلة بريطانية تعيش مع قطعان من الفئران طوال 8 سنوات.. صور

"كويس إنه مش أسد".. قرد يفاجئ مذيعة صدى البلد في سد تنزانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

الولاية على الأراضي.. صناعة النواب تستدعي وزيري الاسكان والتنمية المحلية

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ