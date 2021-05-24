نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة المصرية للسلامة البحرية.. وديوان عام النقل البحري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وايضا موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، وأيضا ديوان عام النقل البحري.

وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بشأن الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، ٤،٤٦٥ مليار جنيه ، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها ب٣٤٥ مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بشأن ديوان عام النقل البحري نحو ٥٠٤،٠٨٩٢ مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية نحو ١٠،٥٢٥ مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشان الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، بنحو ٢،٤٢١،٦٥١ ، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو ٢٢٠ مليون جنيه.

وضعت لجنة النقل عدد من الملاحظات علي موازنة الديوان العام النقل البحري، إرتفاع الخطة الاستثمارية لهذا العام الي 10,525 مليون جنيه في حين كانت في العام الماضي ٢،١٠٠ مليون جنيه فما هي المشروعات المبررة لهذه الزيادة؟



ثانيا عدم وجود عدد كبير من التأشيرات الخاصة بالديوان للدرجة، كما وضعت اللجنة عدد من الملاحظات على الموازنه العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حول انخفاض تقديرات الإيرادات في موازنة العام القادم عن العام الحالي بمبلغ ١٦٣،١٤٩مليون جنيه، وايضا بالنسبة لتوفير الاعتمادات اللازمة لوفاء الهيئة بتعاقدتها مع الشركة المتعاقد معها لرفع كفاءة شبكة المعلومات.