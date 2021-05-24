وزارة الكهرباء توضح جهود الدولة في تطوير القرى .. فيديو

ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء ، إن مبادرة حياة كريمة ضخمة جدا وتعمل على نقلة حضارية لمواطني الريف و على تطوير البنية التحتية والخدمات .



وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، إن مبادرة حياة كريمة ستعمل على تحسين جودة الطاقة الكهربية وستقوم برفع كفائتها في العديد من القري المستهدف تطويرها لافتا اننا قمنا بتطوير الطاقة الكهربية في 11 محافظة بمبلغ يصل إلى 185 مليون جنيه .

وأوضح ايمن حمزة ، أن خلال المرحلة الأولي لتطوير القري قمنا برفع كفاءة الكهرباء في 51 مركز بتكلفة تصل إلى 24 مليار جنيه مؤكدا ان الـ3 مراحل ستصل تكلفتها إلى 70 مليار جنيه .

وتابع : إن التغذية الكهربية لن تتم عن طريق مصدر واحد لأننا قمنا بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربية حتى لا يحدث انقطاع في الطاقة الكهربية مؤكدا ان جميع خطوط الجهد المتوسط ستكون عبارة عن كابلات أرضية .



