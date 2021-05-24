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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات|"اقتصادية دبي" تصدر 15475 رخصة جديدة خلال الربع الأول

اقتصادية دبي
اقتصادية دبي

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 15475 رخصة مقارنة بـ13027 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 19% .

 

وأفاد التقرير الصادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية /8,935/ بنسبة 58%، تبعتها التجارية /6,290/ بنسبة 41%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

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وسلط التقرير على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 8220 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 7236 رخصة، وأخيرا منطقة حتا بواقع 19 رخصة تجارية جديدة.

أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية بدبي كان كالآتي: الفهيدي، برج خليفة، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، البرشاء الأولى، نايف، رقة البطين.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من عام 2021 وصل إلى 99887 معاملة مقارنة بــــ 92325 معاملة تم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 8%، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشار التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 38,090 معاملة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بــــ 36,484 معاملة تجديد تمت خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 4%، الأمر الذي يؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائيا من خلال الرسائل النصية خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 20923 معاملة مقارنة بــ 18061 معاملة تجديد تلقائي خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو يصل إلى 16%.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 17,397 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 13,914 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 3077 تصريحا.

وأكدت اقتصادية دبي أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية .

 

وأشارت إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم في شتى المجالات.

 

يذكر أنه يمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة، حيث تتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، بالإضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية. 

اقتصادية دبي الرخص الجديدة اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات

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