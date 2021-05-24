الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب جامعة قطر «3»، لخوض المران الأول للفريق في الدوحة، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربي على بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب السد.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان.

وكشف الجهاز الطبي بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، قادمة من جنوب إفريقيا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة تخللها ساعة ترانزيت في مطار أسوان.