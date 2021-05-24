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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعدت 30 مليون برميل .. رئيس الهيئة العامة للبترول: 2020 شهد أعلى كمية تكرير للخام

تكرير البترول
تكرير البترول

قال المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن العام المالي المنقضي شهد أعلى كمية تكرير للخام، حيث تعدت حوالى 30 مليون برميل، وهو رقم غير مسبوق، مشيراً إلى أنه تم الانتقال من مرحلة سد الفجوة لتحسين الجودة. 

وأشار عز الرجال، للتوسعات والتطويرات التي يشهدها ميناء الحمراء الاستراتيجي في مدينة العلميين، والتي تجرى على أعلى مستوى، فضلا عن الموانئ التابعة للهيئة بالإسكندرية، كفى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها كعنصر داعم لتحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز.
 

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، والتي ناقشت مشروع موازنة الهيئة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022 والبالغ قدرها 653 مليارا و46 مليون جنيه.  

ووافقت لجنة الطاقة عليها وعن  تساؤلات النائبة رشا رمضان وكيله اللجنة حول أسباب انخفاض نسبة الإيرادات، أوضح رئيس الهيئة، أن ازمة جائحة فيروس كورونا كان لها تأثيرها في 4 نقاط رئيسه كانت تمثل دخل للهيئة، ومنها وقود الطيران والمراكب ، واستثمارات الشركاء، فضلا عن تراجع أسعار الغاز، ولن نبيع بخسارة. 

وكشف المهندس أشرف عز الرجال أن هناك مراجعة للآليات اللازمة لاستئناف الشركاء النشاط، وهناك اتفاقات سترد للمجلس النيابي قريبا في هذا الصدد. 

كذلك أوضح ممثل بالهيئة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" كان لها آثارها علي الاقتصاد، ومنها التصدير البترولي لكننا نأمل أن يشهد تحسن خلال الفترة القادمة، فضلا عن أن الدعم كان جزء من الإيرادات. 

وشهد الاجتماع، استعراض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة، موضحا أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجاري، لافتا إلى أن كافه التقديرات تم وضعها بالتنسيق مع وزارة المالية.

البترول فيروس كورونا وزارة المالية وزارة البترول استثمارات

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