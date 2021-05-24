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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يخفض عقوبة إيقاف حلمى طولان إلى مباراة واحدة

حلمي - طولان
حلمي - طولان

ارسل اتحاد الكرة خطابا إلى إدارة نادي انبي لإبلغها بتقليص عقوبة إيقاف حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى فى الأحداث الاخيرة بمباريات الدوري الممتاز.

 

وتضمن خطاب اتحاد الكرة تخفيض عقوبة إيقاف حلمى طولان مدرب انبي من مباراتين إلى مباراة واحدة فقط.

 

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قررت قبول التماس نادي الاتحاد السكندرى على العقوبات الصادرة ضد حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وإبراهيم حسن بالجهاز المعاون.

 

 وارسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خطابا إلى نادي الاتحاد السكندرى تضمن تخفيض عقوبة إيقاف حسام حسن إلى مباراتين فقط و إلغاء الغرامة المالية.

 

كما تضمن الخطاب أيضا تخفيض عقوبة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة عقب مباراة نادى طلائع الجيش لتصبح مباراة واحدة و إلغاء الغرامة المالية.

 

 وقامت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإلغاء العقوبة الصادرة بحق طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم والخاصة بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، والإشارة إلى أن الغرامة المالية موقعة على مسئولي الفريق للاعتراض على حكام غرفة " الفار" و ليس على طبيب الفريق.

 

 ورفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تخفيض عقوبة محمد عبدالجليل الشهير بالانجليزي عامل غرف خلع الملابس بنادي الاتحاد السكندري وتمسكت بمنعه من مرافقة سيد البلد حتى نهاية الموسم الحالي.

اتحاد الكرة الدوري الممتاز اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة نادي إنبي حلمي طولان

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