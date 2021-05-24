"كويس إنه مش أسد".. قرد يفاجئ مذيعة صدى البلد في سد تنزانيا

فاجأ قرد في إحدي غابات تنزانيا، الإعلامية رشا مجدي، خلال حوارها مع أحد العاملين بسد تنزانيا، قائلة "كويس إنه مش أسد".

وفي سياق آخر، عبر كالي ماني وزير الطاقة التنزاني، عن عميق تقديره واعتزازه بتنفيذ شركات مصرية سد تنزانيا، مقدما التحية للدولة المصرية والقيادة السياسية على هذا العمل الكبير.

وأضاف ماني، في برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر شاشة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، مساء اليوم الاثنين، أتمنى أن يستمر التعاون، وعملية البناء تسير بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن هذا المشروع يزيد من التعاون والجميع يد واحدة.

وتابع كالي ماني وزير الطاقة التنزاني، أننا نبذل كل جهودنا لتوفير كل المطلوب، ونحن على استعداد لتقديم أي شيء مطلوب.

