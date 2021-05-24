عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

صدى البلد

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، إن إحصاءات أعداد الإصابات والوفيات والشفاء بكورونا ومن يتلقى العلاج توضح ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 95,3% وانخفاض نسبة الإصابات اليومية.

 

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قدم وزير الصحة شرحا حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

الكويت والإمارات تعتزمان إطلاق ممر سفر آمن للحاصلين على لقاح كورونا

إغاثة عاجلة.. الكويت تقدم 40 طنا من المساعدات للهند بعد تفشي كورونا بها

خلال 24 ساعة .. الكويت تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المجلس دعا مجددا المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة الالتزام بتجنب التجمعات تطبيقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ومواجهة هذا الوباء.

 

الكويت كورونا فيروس كورونا كورونا الكويت

موضوعات متعلقة

الكويت والإمارات تعتزمان إطلاق ممر سفر آمن للحاصلين على لقاح كورونا

الكويت تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تجري تعديلًا على شروط السفر خارج البلاد بسبب كورونا

الكويت تعلن إصابة 763 حالة جديدة و7 وفيات بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يزور القاهرة.. ويؤكد: ممتن لدور مصر

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

تعدت 30 مليون برميل .. رئيس الهيئة العامة للبترول: 2020 شهد أعلى كمية تكرير للخام

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

اتحاد الكرة يخفض عقوبة إيقاف حلمى طولان إلى مباراة واحدة

عاشوا خارج المنزل.. عائلة بريطانية تعيش مع قطعان من الفئران طوال 8 سنوات.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

الولاية على الأراضي.. صناعة النواب تستدعي وزيري الاسكان والتنمية المحلية

الزمالك في ورطة.. 4 لاعبين ستلغى عقودهم نهاية مايو بسبب اللجنة السابقة

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني .. فيديو

فيديوجراف..أبرزهم باشا مصر .. فنانون لن تصدق صلة القرابة بينهم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ