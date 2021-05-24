إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد الإسماعيلية، بالأسبوع الــ24 لمسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل جاء كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. حسين السيد ، محمد هاشم ، محمد عمار ، محمد عادل

خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن أمامهما .. أرى بابل ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ، باهر المحمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، عبد الله جمعة ، شكرى نجيب