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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حياة كريمة.. البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 1400 قرية في المرحلة الأولى

حياة كريمة
حياة كريمة

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة تشارك بقوة في مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن توصيل الغاز الطبيعي يتم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة غير متوقع حدوثها وحجم العمل بها ضخم، مستدركا أن أكثر من وزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة.


وأكد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن القرى المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لها عددها 1400 قرية في المرحلة الأولى فقط، ويتم العمل وفق إجراءات شديدة الأمن في توصيل الغاز.
 

أخبار التوك شو اليوم مدي عبدالعزيز المتحدث وزارة البترول مبادرة حياة كريمة الإعلامية عزة مصطفى

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