أسحار وطلاسم.. شاهد | ما عثرت عليه حملة تنظيف المقابر في سوهاج

عثرت حملة تنظيف المقابر من الأعمال السحرية بمحافظة سوهاج، على عدة أسحار مُفعلة على ملابس داخلية وصور شخصية لفتيات في العشرينات من العُمر، بمقابر قرى "آبار الوقف وآبار الملك ونيدة".

كما عثر القائمون على حملة تنظيف المقابر بصعيد مصر، على أكثر من دُمية مكتوب عليها بعض الطلاسم السحرية.

وقال الشيخ عبدالرحمن السنجق مُنسق المبادرة والقائم على تنفيذها، إنه تم العثور على أحذيةٌ وملابس وصور شخصية ومقتنيات وأغراض شخصية وإكسسورات ولعب أطفال.

وتساءل البعض عن علاقة هذه الأشياء بالسحر؟ ليُجيب قائلاً:"وبالله التوفيق إن الساحر لا يتحقق مُراده ولا ينال مقصده إلا بأثر من الإنسان والأثر هو كل ما له صلة بالإنسان مُباشرة، كشعره وعرقه وملابسه".

وأوضح “السنجق” أن ليس كل ما وجد في المقابر من آثارٍ ومقتنياتٍ شخصية، دليلاً على أن صاحبها مسحور لكن من باب الحيطة والحذر، بيتم رقية كلِّ ما يُعثَر عليه من هذه الأشياء، فإن كان صاحبها مسحورًا فقد تم الأخذ بالأسباب، ونرجو له الشفاء من الله، وإن كان غيرَ ذلك فلا ضرر برقيتها.

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