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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شارات راديو غامضة

ناسا تتبع إشارات راديو غامضة قادمة من الفضاء

ناسا تتبع إشارات
ناسا تتبع إشارات راديو غامضة عبر الفضاء

تتبعت وكالة ناسا، إشارات راديو غامضة تم التقاطها من الفضاء عبر الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، أن التدفقات الإشعاعية نتجت عن حقول قوية جدًا في خمس مجرات بعيدة.


ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار" قيل، أن "الإشارات الراديوية السريعة" تولد قدرًا كبيرًا من الطاقة في 1/1000 من الثانية كما تفعل الشمس في السنة.


وقدر الخبراء أن الإشارات المغناطيسة كانت أقوى بعشرة تريليونات مرة من المغناطيس الموجود في أبواب الثلاجة.


وأرجعها علماء الفلك إلى "الانفجارات المغناطيسية" الموجودة في الحلزونات الخارجية للمجرات. 


يأتي ذلك بعد أن وجد تلسكوب هابل الفضائي دلائل على وجود مثل هذا النجم في منطقة من مجرتنا درب التبانة العام الماضي.


وتعد النجوم المغناطيسية هو نوع من النجوم النيوترونية التي يطلق عليها أقوى مغناطيس في الكون.


وتولد النجوم النيوترونية عندما ينفد الوقود من نجوم أكبر بكثير من شمسنا وتنهار على نفسها في مستعر أعظم مذهل.

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