عقب تلقي شكوي علي هاتفه.. محافظ الشرقية يضبط مزرعة حولها صاحبها لمصنع أغذية

تمكن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من ضبط مزرعة دواجن بعزبة الباشا بقرية تل حوين في الزقازيق حولها صاحبها لمصنع لإنتاج وتصنيع مواد غذائية بالمخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

كان تلقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رسالة علي الهاتف تتضمن شكوي بقيام صاحب مزرعة دواجن بتغيير نشاطها واستخدامها في إنتاج وتصنيع مواد غذائية من ( عسل أسود – عسل نحل – زيت الزيتون ) دون الحصول علي التراخيص الصحية والبيئية مخالفاً بذلك الترخيص الممنوح له، ليتوجه المحافظ للمزرعة لمعاينتها والتأكد من صحة الشكوى .

وفور التأكد من صحة ما جاء بالشكوى، أمر محافظ الشرقية باستدعاء ممثلي مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ورئيس مركز الزقازيق ورئيس الوحدة المحلية للمزرعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة والتحفظ على ما بها من مواد غذائية خام ومصنعه وتحرير المحاضر اللازمة بذلك واتخاذ اللازم قانوناً.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة المواطنين ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مديري مديريات ( التموين – الصحة – الطب البيطري ) باستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لمراجعة التراخيص الممنوحة لها ولضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

وعلي جانب اخر عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل اليومية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة علي الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، كما وجه وكيل الوزارة بمتابعة إستهلاك الطعوم، والإستخدام الأمثل لها، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر أسطوانات الأكسجين الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، والتأكيد علي أهمية منظومة العلاج علي نفقة الدولة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مؤكداً علي أهمية إعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، ومتابعة تدريب الأطباء ضمن البرنامج، وأهمية توفير السكن اللائق للمتدربين، موجهاً بتكثيف المتابعة الدورية علي كافة الأقسام الطبية، وتكثيف المرور علي الأطقم الطبية أثناء الفترات الصباحية والمسائية، موجهاً بتلافي السلبيات، وسرعة حل المشكلات، مؤكداً علي ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، والمتابعة المستمرة لحالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، موجهاً بزيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، ووجه بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وشدد علي مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.