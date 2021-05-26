التضامن تتابع صرف معاشات مايو للمتخلفين عن المواعيد المحددة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، متابعة صرف معاشات شهر يوليو للمواطنين الذين تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء عمليات الصرف.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء صرف مستحقات المواطنين للمعاشات لحمايتهم من خطر الإصابة فيروس كورونا.

وكانت قد وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من بداية شهر مايو وتم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء.

وتفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.